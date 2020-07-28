السركال رئيساً تنفيذياً لـ«سوق دبي المالي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن موافقة مجلس إدارتها أمس، على تعيين حسن السركال في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للسوق، وسيتولى السركال وهو من الفريق المؤسس لسوق دبي المالي منذ انطلاقته عام 2000 قيادة جهود التطوير الاستراتيجية للسوق خلال المرحلة المقبلة.

ويتمتع السركال بخبرات واسعة النطاق في أسواق المال، حيث تولى على مدى السنوات الماضية منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، وحقق القطاع تحت قيادته العديد من الإنجازات سواء على صعيد تطوير بنية تقنية وتنظيمية عالمية المستوى أو تطبيق استراتيجية السوق لتنويع المنتجات والخدمات.

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