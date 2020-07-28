المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «دار التكافل» استكمال الاستحواذ على «نور للتكافل» المملوكة لمجموعة «نور» الاستثمارية وبنك نور. وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي أمس إنه تم استكمال عملية تحويل أسهم نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي إلى شركة «دار التكافل». وذكرت أنه تم تعيين راجيش سيتي رسمياً ليكون الرئيس التنفيذي لدار التكافل.

كانت الشركة أعلنت سابقاً أن عملية الاستحواذ بقيمة 215 مليون درهم موضحة أنها تلقّت التزامات تمويلية من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، وعدم وجود أي مشاركة فيها من أي أطراف ذوي العلاقة. وأوضحت أن الصفقة تتوافق مع استراتيجيتها الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية، في ظل ظروف السوق المجزّأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها وأعمال شركتي «نور تكافل».

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