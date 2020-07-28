الأسهم تواصل مكاسبها وتضيف 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام أمس، لتضيف نحو 1.52 مليار درهم، معززة بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاتصالات مع تحسن السيولة نسبياً بعد تجاوزها 450 مليوناً.

وارتفع سوق دبي 0.1% إلى 2061.32 نقطة مع ارتفاع العقار والبنوك والتأمين والخدمات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 1.06% عند 4330.74 نقطة بدعم صعود البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 455 مليون درهم، منها 348.3 مليوناً في دبي، و106.8 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 501.6 مليون سهم، موزعة بواقع 450.9 مليوناً في دبي و50.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 7726 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.43% مع نمو «أرابتك» 14.85% و«داماك» 8.27% و«ديار» 4.02% و«الاتحاد العقارية» 3.86%، فيما انخفض «إعمار العقارية» 1.92% و«إعمار للتطوير» 0.48% و«إعمار مولز» 0.72%، وزاد قطاع البنوك 0.25% نتيجة صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.78% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.26%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.84% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.73% فيما صعد «شعاع كابيتال» 1.75% و«سوق دبي المالي» 1.36%، ونزل قطاع النقل 0.78% مع تراجع «أرامكس» 1.19% و«الخليج للملاحة» 3.46%.

وتزعم «أرابتك» النشاط بسيولة 57.57 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 51.3 مليوناً، ثم «داماك» 38.7 مليوناً. وحقق «أرابتك» أكبر ارتفاع بنسبة 14.85%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً 3.46%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي 32.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.83% بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» 2.62% و«أبوظبي التجاري» 0.59% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.27%، وصعد قطاع الاتصالات 0.47% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 0.27% على أثر صعود «دانة غاز» 0.41% و«أدنوك للتوزيع» 1.62% فيما انخفض «طاقة» 2.59%.

وانخفض قطاع العقار 0.52% مع تراجع «الدار» 0.58%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.27%، ونزل قطاع الاستثمار 0.09% مع هبوط «الواحة كابيتال» 1.11% فيما نما «إشراق» 0.7% واستقر «العالمية القابضة».

تصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 27 مليون درهم، ثم «اتصالات» 15.4 مليوناً. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع 7.65%، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً 2.59%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 24.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

* أعلنت شركة «المستثمر الوطني» استقالة المدير الإداري كاشف ضياء، وتعيين أريجيت ناندي بدلاً منه اعتباراً من 1 سبتمبر.

* يبحث مجلس إدارة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين في 5 أغسطس استقالة أحمد الكاظم من مجلس إدارة الشركة.

* يجتمع مجلس إدارة «دبي للاستثمار» في 29 يوليو للنظر في البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

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