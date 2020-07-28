78.9 مليوناً صافي أرباح «دبي المالي» النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 78.9 مليون درهم بارتفاع نسبته 21% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من 2019 والبالغة 65.1 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 44.2 مليون درهم مقابل 37 مليوناً في الفترة المماثلة من 2019، بارتفاع نسبته 20%. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول 2020 مقابل 163.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مؤشرات إيجابية

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: سجل إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال النصف الأول 2020 ارتفاعاً نسبته 25% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة 2019 ليتجاوز 31 مليار درهم.

كما أظهر السوق خلال الربع الثاني مرونة واضحة في استيعاب تداعيات التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 16% مُستعيداً نسبة لا يُستهان بها من تراجعاته السابقة.

واجتذب السوق 1718 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,770 مستثمراً. وحافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 49% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول وبلغت نسبة ملكيتهم 18.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2020.

ومما لا شك فيه فإن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك تعكس نجاح السوق في جني ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

مبادرات تطويرية

وأضاف: لم تحُل التطورات العالمية المرتبطة بالجائحة دون مواصلة السوق تنفيذ مبادراته التطويرية الاستراتيجية الرائدة، والتي شملت إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع رسمياً كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول في أواخر شهر أبريل 2020.

وتُعد شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، في حين تُعد شركة دبي للإيداع المركزي أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوّج هذا الإنجاز جهوداً مكثفة بُذلت على مدى العامين الماضيين لتطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يكرّس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً.

وكان سوق دبي المالي أنجز أيضاً في مارس الماضي عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل Nasdaq Financial Framework من شركة ناسداك، المزود العالمي لتقنيات أسواق المال، وذلك منتصف مارس 2020.

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