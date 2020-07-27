عُمان تختار أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض

المصدر: دبي - رويترز

اختارت الحكومة العمانية بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وستحصل سلطنة عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا، على أن يتم سداده لاحقاً بأموال سيجري جمعها من سندات دولية.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الحكومة العمانية بدأت محادثات مع بنوك بشأن القرض في يونيو.

وقال مصدران إن الاختيار وقع على بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لتنسيق الصفقة.

وأضاف أحدهما أن جمع الأموال لقي اهتماماً من بنوك ومن المنتظر الانتهاء منه في الأسابيع المقبلة.

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