"لومينا كابيتال" تستكمل عملية تمويل أسهم لصالح "أمارا ليفنج"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لومينا كابيتال أدفايزرز المحدودة (لومينا)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ لشركات السوق المتوسطة، عن إتمام عملية تمويل أسهم لاحقة ناجحة ضمت مجموعة من مستثمري الشرق الأوسط، لصالح شركة أمارا ليفنج في المملكة المتحدة، وذلك عقب استكمال عملية التمويل الأولية في أبريل 2020، وتعكس النمو السريع الذي حققته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأنجزت العملية بمساعدة فريق لومينا المؤلف من أندرو نيكول وجاريث ويليامز وفيكو بونسترا الذين قدموا الخدمات الاستشارية لمجموعة المستثمرين الإقليميين.

وأُسست أمارا عام 2005 من قبل أندرو وسام هود، وتبيع اليوم أكثر من 25.000 منتج تعود لمجموعة من العلامات التجارية في مجال الأدوات المنزلية، وتأتي أكثر من 50% من مبيعات الشركة من الأسواق الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا.

وسجلت أمارا في النصف الأول من العام الجاري زيادة في عمليات الشراء في دولة الإمارات بنسبة 209% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، فيما حققت المبيعات في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 292% خلال نفس الفترة. وأسهم انتقال الشركة إلى نظام التوصيل مدفوع الرسوم الجمركية في تزويد المستهلكين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بتجارب تسوق سهلة ومريحة عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بعادات الشراء الإقليمية، شهدت مبيعات منتجات الهدايا الفاخرة ومعدات التخزين وأواني المطبخ نمواً بنسبة 1.834% و2.276% على التوالي، لتحقق بذلك النمو الأسرع بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. فيما تشمل المنتجات الأخرى ذات معدلات النمو القوية أدوات المائدة الفاخرة (مستلزمات المائدة وتقديم الطعام بنمو بلغ 491%) وإكسسوارات الحمامات (بما يشمل المناشف وأرضية الحمام بنمو بلغ 224%) والإكسسوارات المنزلية (بما فيها الوسائد والأعمال الفنية بنمو بلغ 238%).

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