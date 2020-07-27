"دار التكافل" تستكمل استحواذها على شركتي "نور للتكافل العام والعائلي"

المصدر: وام

أعلنت شركة "دار التكافل" عن انتهائها من عملية الاستحواذ على شركتي "نور للتكافل العام" و"نور للتكافل العائلي"، حيث تم تحويل أسهمهما لصالح "دار التكافل" وذلك بموجب إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

وأفادت الشركة في وقت سابق أن كلفة عملية الاستحواذ على الشركتين تبلغ 215 مليون درهم ،مؤكدة حصولها على التزامات تمويلية من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، وعدم وجود أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العلاقة.

وتنسجم الصفقة مع استراتيجية عمل الشركة الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية في ظل ظروف السوق المجزأة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها وأعمال شركتي "نور تكافل".

ورجحت الشركة أن تتحقق الفوائد المالية للصفقة، وظهور الأثر المالي لها خلال الربع الثالث من العام 2020.

وكان بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد" قد قام بدور المستشار المالي الوحيد، فيما تولت شركة "بيكر ماكنزي حبيب الملا" مهمة المستشار القانوني، وقامت شركة "ديلويت" بدور مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، وقامت شركة "ميليمان" بدور المستشار الاكتواري للشركة.

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