أصول بنوك دبي تتجاوز 1.2 تريليون بنمو 8 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت أصول بنوك دبي الخمسة المدرجة إلى 1.256 تريليون درهم في النصف الأول بنمو 8%، مقارنة بأصولها البالغة 1.162 تريليون نهاية العام الماضي، وفق مسح «البيان الاقتصادي».

وأظهر المسح، صدارة «الإمارات دبي الوطني» بعدما تخطت أصوله، شاملة أصول «الإمارات الإسلامي»، حاجز 694.28 ملياراً بنمو 1.6%، فيما زادت أصول «دبي الإسلامي» 27.2% إلى 294.8 ملياراً، ووصلت أصول «بنك المشرق» إلى 173.3 ملياراً بارتفاع 8.7%، ونمت أصول «دبي التجاري» 6.4% إلى 93.68 ملياراً.

وزاد الدخل التشغيلي للبنوك بنحو 15.8% من 16.29 ملياراً في النصف الأول 2019 إلى 18.87 ملياراً في النصف الأول 2020، مدعوماً بزيادة الدخل التشغيلي لـ «الإمارات دبي الوطني» بنحو 32.6% من 9.53 مليارات إلى 12.63 ملياراً نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم، بما في ذلك «دينيزبنك».

ووصلت أرباح البنوك الصافية إلى 7.3 مليارات بانخفاض عن الفترة المقارنة بسبب الزيادة الكبيرة في المخصصات التي شهدها الربع الثاني في ظلّ التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا».

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