الأسهم المحلية تربح 14.5 ملياراً معززة بمكاسب «طاقة»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 14.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس معززة بمكاسب قوية لشركة «طاقة» بعد فوز الائتلاف الذي تقوده بتطوير محطة الظفرة أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وارتفع سوق دبي 0.31% إلى 2059 نقطة مع ارتفاع العقار والتأمين والاستثمار، وزاد سوق أبوظبي 0.57% عند 4285.3 نقطة بدعم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 300 مليون درهم منها 218 مليوناً في دبي و81.7 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 307.85 ملايين سهم موزعة بواقع 253.15 مليوناً في دبي و54.7 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4666 صفقة.

وجذب سهم «طاقة» أنظار المستثمرين بعد صعوده 9.43%، ليغلق عند 1.16 درهم، بالغاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2018، مع تصدره النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 19.9 مليون درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.64% مع ارتفاع «أرابتك» 11.84% و«داماك» 6.09% و«الاتحاد العقارية» 1.06% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.47% و«إعمار مولز» 1.42% مع استقرار «إعمار العقارية» و«ديار»، وزاد قطاع الاستثمار 0.61% مع صعود «سوق دبي المالي» 1.77% و«شعاع كابيتال» 5.36% فيما استقر «دبي للاستثمار».

واستقر قطاع البنوك مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.45% وانخفاض «دبي الإسلامي» 0.52%، فيما هبط قطاع النقل هامشياً 0.04% مع ارتفاع العربية للطيران «0.89% والخليج للملاحة 5.05% مقابل هبوط أرامكس 1.17%.

وتصدر غلفا للمياه النشاط بنحو 45.7 مليون درهم، تلاه أرابتك 36 مليوناً، ثم سلامة للتأمين 27.6 مليوناً، وحقق أرابتك أكبر ارتفاع بنسبة 11.84%، فيما كان تكافل الإمارات الأكثر انخفاضاً 4.11%. واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي 34 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.5% مع صعود أبوظبي الأول 0.56% وأبوظبي التجاري 0.2% وأبوظبي الإسلامي 0.83%، وصعد قطاع العقار 2.4% مع ارتفاع الدار 2.38% ورأس الخيمة العقارية 2.74%.

ونما قطاع الطاقة 2.61% مع صعود طاقة 9.43% ودانة غاز 1.97% واستقر أدنوك للتوزيع، وزاد قطاع الاستثمار 2.93% مع صعود إشراق 1.42% والواحة كابيتال 8.43% والعالمية القابضة 2.36%. فيما انخفض قطاع الاتصالات 0.35% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وتصدر طاقة النشاط وأيضاً كان الأكثر ارتفاعاً، تلاه اتصالات بسيولة 14.87 مليوناً، ثم دانة غاز 8 ملايين، وكان جلفار الأكثر انخفاضاً 5%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 9.6 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي 9 ملايين درهم، ونحو التسييل بسوق دبي بصافي 5 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 5 ملايين درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي 9 ملايين.

إفصاحات

- أعلنت «واحة الزاوية القابضة» استقالة خلدون محمد صالح دكيدك من منصبه كمدير تنفيذي للشركة.

- انخفضت أرباح شركة «طيران أبوظبي» إلى 47.82 مليون درهم في النصف الأول من العام مقارنة بنحو 139.39 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

- أعلنت «دانة غاز» تعيين هوليهان لوكي مستشاراً مالياً للشركة فيما يتعلق بصكوكها دلتا النيل، البالغ قيمتها الكلية 379.6 مليون دولار وتستحق في 31 أكتوبر القادم.

- أكدت شركة «داماك العقارية» أنه لا يوجد تأثير لإعادة هيكلة شركة مطرح للتنمية السياحية العمانية على الشركة، مشيرة إلى أن شركة بورت إنفستمنت التي حولت أسهمها في شركة مطرح إلى مجموعة عمران العمانية هي شركة مملوكة من قبل شركة «داماك إنترناشيونال»، وهي شركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20 % فقط.

وأضافت أنه نظراً لمساهمة شركة «داماك العقارية» في دبي في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد فإن الإجراء المذكور أعلاه ليس له تأثير على شركة «داماك العقارية» في دبي.

- أوضحت شركة «أجيليتي» أن شركة «ترايستار» التابعة لها، تقيم خيارات مختلفة منها إدراج شركاتها التابعة بأسواق مالية لتعظيم العائد لمساهميها وتحسين السيولة، غير أنه لا يوجد شيء مادي حاليا، وذلك رداً على ما نشر حول دراسة إدراجها بسوق دبي .

- أعلنت شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية استقالة آمنة الحمادي من منصبها في عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 25 يوليو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز