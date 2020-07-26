أسهم لـ "طاقة" تقود أسواق المال الإماراتية لمكاسب بـ 14.4 مليار درهم

المصدر: وام

عززت أسواق المال الإماراتية من مكاسبها مع بداية تعاملات الأسبوع بدعم من بعض الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة مما ساهم في زيادة حجم السيولة المتداولة عليها، و ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 14.4 مليار درهم في ختام التعاملات.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات ارتفاع المؤشرات العامة بنسب محدودة خلال نصف الساعة الأولى من عمر الجلسة لكن وتيرة التحسن أخذت بالزيادة بعد دخول سيولة مؤسسية تركزت في غالبيتها على شريحة من أسهم الطاقة والعقار.

ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإغلاق عند مستوى عند 4285 نقطة بنمو نسبته 0.57% فيما ارتفع المؤشر المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 2059 نقطة بزيادة نسبتها 0.31% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم الرابحة فقد شملت القائمة في سوق العاصمة سهم شركة أبوظبي للطاقة "طاقة" المرتفع بنسبة تجاوزت 9.5% والمغلق عند 1.16 درهم كما ارتفع سهم "دانة غاز" إلى 72 فلسا، وشهد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي نشاطا صاعدا إلى 3.66 درهم فيما نشط في قطاع العقار سهم الدار المرتفع إلى 1.72 درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم أرابتك إلى 1.01 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم داماك المغلق عند مستوى 87 فلسا كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية إلى 28 فلسا في حين سيطر الهدوء على حركة سهم إعمار العقارية.

وعلى صعيد سيولة التداولات فقد بلغت قيمة التداولات نحو 300 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 307 ملايين سهم نفذت من خلال 4666 صفقة.

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