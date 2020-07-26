"داماك العقارية": لا تأثير لإعادة هيكلة "مطرح للتنمية السياحية" العُمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن أنه لا يوجد تأثير لإعادة هيكلة شركة "مطرح للتنمية السياحية" العُمانية على الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح لها اليوم الأحد، إن شركة "بورت إنفستمنت ليمتد"، التي حولت أسهمها في "مطرح" إلى مجموعة عمران العُمانية هي شركة مملوكة من قبل شركة "داماك إنترناشيونال لميتد" وهي شركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20% فقط.

وأوضحت أنه نظراً لمساهمة "داماك" في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد فإن هذا الإجراء المذكور أعلاه ليس له تأثير على شركة "داماك العقارية" في دبي.

كانت شركة مطرح للتطوير السياحي (العمانية)، والتي تأسست بهدف تطوير ميناء السلطان قابوس وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية متعددة الاستخدام، أعلنت مؤخراً أن الشركاء قرروا إعادة هيكلة حصص التملك بالشركة.

وبموجب عملية إعادة الهيكلة قامت شركة (بورت إنفستمنت ليمتد)، بتحويل حصتها البالغة 70% إلى مجموعة عمران التي تمتلك نسبة 30% من أسهم الشركة، لتستحوذ مجموعة عمران على الأسهم وفقا للقيمة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة السابقة.

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