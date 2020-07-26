895.7 مليون درهم إيرادات "طيران أبوظبي "خلال النصف الأول 2020

المصدر: وام

بلغ إجمالي إيرادات شركة طيران أبوظبي 895.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020 .. فيما وصل قيمة الأرباح التشغيلية 152 مليون درهم وصافي الربح 47.8 مليون درهم وذلك بحسب الأرقام التي أعلنت عنها الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتظهر القوائم المالية للشركة أن إجمالي موجودات الشركة وصل إلى نحو 5 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 1% مقارنة مع إجمالي الموجودات في النصف الأول من العام 2019.

وعلى مستوى حقوق المساهمين فقد بلغت قيمتها 3.37 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول من العام 2020 ووصل قيمة مطلوبات الشركة خلال الفترة ذاتها 1.63 مليار درهم.

يشار إلى أن شركة طيران أبوظبي تعتبر من أكبر مشغلي الطائرات العمودية التجارية في الشرق الأوسط ، وتتبع الشركة استراتيجية في تنويع أنشطتها في مجال الطيران وخارجه وتقوم بتوفير خدماتها للعديد من القطاعات ومن ضمنها عملية نقل الركاب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز