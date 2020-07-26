دانة غاز تعين مستشاراً مالياً لصكوك "دلتا النيل"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الأحد، عن تعيين هوليهان لوكي مستشاراً مالياً للشركة فيما يتعلق بصكوكها المقومة بالدولار (صكوك دلتا النيل)، والتي أعادت هيكلتها مرتين.

وذكرت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن القيمة الكلية لهذه الصكوك تبلغ 379.6 مليون دولار، (ما يعادل 1393 مليون درهم)، وتستحق السداد في 31 أكتوبر 2020.

كانت دانة غاز قامت في 22 أبريل الماضي بإعادة شراء صكوك بقيمة 17.8 مليون دولار (65.32 مليون درهم)، والتي كانت قد أصدرتها شركة دلتا النيل للصكوك المحدودة التابعة لها.

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