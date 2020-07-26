152.1 مليون دولار أرباح «البنك العربي»

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 152.1 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 453.2 مليون دولار في الفترة المقابلة لعام 2019 بتراجع نسبته 66%.

وتأثرت المجموعة سلبياً خلال الستة شهور الأولى نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك بأخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات نظراً لتفشي فيروس «كورونا» وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع أسعار النفط.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 35.9 مليار دولار، مقارنة بـ 34.1 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار، مقارنة بـ 26.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق بنمو 2%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.2 مليارات دولار.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: إن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعاً غير مسبوق بمستويات الأداء مما كان له أثر سلبي على أداء القطاع البنكي.

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