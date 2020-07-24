الأسهم القيادية تضغط على الأسواق في ختام الأسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، بضغط من الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وانخفض سوق دبي 0.61% إلى 2052.65 نقطة مع نزول العقار والبنوك والنقل والسلع والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً 0.03% إلى 4261 نقطة مع نزول البنوك والعقار والخدمات. واستقطبت الأسهم سيولة 250.4 مليون درهم، منها 150.4 مليونا بدبي و100 مليون بأبوظبي.

وجرى التداول على 166.13 مليون سهم، موزعة بواقع 127.35 مليوناً في دبي و38.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3699 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.88% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.51% و«إعمار للتطوير» 0.94% و«الاتحاد العقارية» 0.35% و«ديار» 0.36% فيما ارتفع «أرابتك» 1.23%، وهبط قطاع البنوك 0.78% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.22% و«دبي الإسلامي» 0.52%.

وتراجع قطاع النقل 0.37% مدفوعاً بهبوط «العربية للطيران» 0.88% مع استقرار «أرامكس» و«الخليج للملاحة»، بينما زاد قطاع الاستثمار 0.47% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.87% فيما نزل «شعاع كابيتال» واستقر «سوق دبي المالي».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط بـ 45.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 28.2 مليون درهم مغلقاً عند 8.89 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 16 مليونا. وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بـ8.95%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بـ 4.96%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي 30 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.16% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 0.39% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09% فيما استقر «أبوظبي الأول»، وتراجع قطاع العقار 1.13% .

ونما قطاع الاتصالات 0.24% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 1.68% مع صعود «دانة غاز» 3.64% و«طاقة» 1.92% فيما نزل «أدنوك للتوزيع» 0.65%، وصعد قطاع الاستثمار 0.34% مع نمو «العالمية القابضة» 0.44% و«الواحة كابيتال» 1.84%، رغم نزول «إشراق» 4.42%.

وتصدر التداولات سهم «اتصالات» بنحو 29.16 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»15.15 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 12.4 مليون درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 3.7% فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً 4.8%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصاف 15.85 مليون درهم فيمل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

تباين

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي 11.14 مليون درهم ونحو التسييل بدبي بصافي 42.4 مليون درهم. فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 42.4 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي 11.14 مليون درهم.

إفصاحات

- أعلنت شركة «اتصالات» تعيين كريم بنيس في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة اعتباراً من 21 يوليو.

- عدل «بنك أبوظبي التجاري» موعد اجتماع مجلس الإدارة إلى 29 يوليو لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول .

- يبحث مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» في 28 يوليو النتائج المالية النصف الأول.

- أكدت شركة «بي اتش مباشر للخدمات المالية» أنها بصدد فرصة للاستحواذ على أو الاندماج مع شركة استثمارية في الإمارات.

- أعلنت شركة «دي اكس بي» تعيين بطرس مارون كونه عضواً مستقلاً جديداً بلجنة التدقيق.

- ينعقد مجلس إدارة سوق دبي المالي في 27 يوليو، للنظر في النتائج المالية للنصف الأول.

- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «عمان للتامين» إلى 110.2 ملايين درهم في النصف الأول مقارنة بـ 105.6 ملايين في الفترة المقابلة من 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز