535 مليوناً أرباح «المشرق» النصفية

المصدر: دبي - البيان

تراجعت أرباح بنك المشرق خلال النصف الأول إلى 535 مليون درهم بسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات القروض المتعثرة التي شهدها الربع الثاني في ظلّ الظروف التي خيمت على بيئة الأعمال نتيجة تفشي «كوفيد»، فيما حافظت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي على مستوى مرتفع عند 47.1%.

وحافظ البنك على سيولة عالية على الرغم من تقلبات السوق وشهدت ودائع العملاء نمواً 8.3% منذ بداية العام لتصل إلى 98.6 مليار درهم وبلغت نسبة الأصول السائلة 37.3%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 58.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020.

وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 عند 17.0% و15.9% على التوالي.وارتفع إجمالي الأصول 8.7% منذ بداية العام إلى 173.3 مليار درهم، بينما بقيت قيمة القروض والسلف ثابتة خلال العام عند 76.5 مليار درهم وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستواها عند 77.6% بنهاية يونيو 2020.

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