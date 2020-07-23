2.1 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

بلغ صافي أرباح بنك دبي الإسلامي 2 مليار و118 مليون درهم في النصف الأول ووصل إجمالي الدخل إلى 6.82 مليارات درهم مع ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4.72 مليارات درهم.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 237.1 مليار درهم مقارنة مع 184.2 ملياراً في 2019 بزيادة 29% منذ بداية العام حتى تاريخه، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 206.5 مليارات درهم بزيادة 26% منذ بداية العام. وارتفعت الموجودات إلى 295 مليار درهم بنمو 27% منذ بداية العام وتحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 29.4% مع بدء تحقيق التوافق الناتج عن الاستحواذ على نور بنك.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة البنك إن النموذج الاقتصادي المستدام الذي تنتهجه دبي ودولة الإمارات يواصل قيادة مسيرة التعافي الاقتصادي الكامل في المنطقة في الوقت الذي تنحسر فيه تدريجياً آثار الوباء.

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