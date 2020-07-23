535 مليوناً أرباح «المشرق» النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، أمس، نتائجه للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو، حيث انخفض صافي الأرباح إلى 535 مليون درهم بسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات القروض المتعثرة التي شهدها الربع الثاني من العام في ظلّ تأثر بيئة الأعمال بجائحة «كوفيد 19».

وحافظ البنك على سيولة عالية رغم تقلبات السوق وحالة عدم اليقين الناجمة عن الجائحة. وشهدت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 8.3 ٪ منذ بداية العام، لتصل إلى 98.6 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول 8.7% منذ بداية العام ليصل إلى 173.3 مليار درهم، بينما بقيت قيمة القروض والسلف ثابتة خلال العام عند 76.5 مليار درهم. وشهدت مخصصات القروض المتعثرة ارتفاعاً حاداً من 482 مليون درهم في النصف الأول 2019 إلى 978 مليون درهم في النصف الأول 2020؛ ليصل إجمالي المخصصات إلى 4.3 مليارات بنهاية يونيو 2020.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: رغم الأوضاع الصعبة إلا أن البنك استطاع الصمود في وجه التحديات. وحافظ نهجنا القوي في مجال التخطيط لاستمرارية الأعمال على سير عملياتنا دون عوائق طيلة النصف الأول من هذا العام، حيث تمكّن عملاؤنا من البقاء على تواصل مع البنك والحصول على جميع خدماتنا دون انقطاع، الأمر الذي يمثل شهادة دامغة على تميز قدراتنا الرقمية وتركيزنا على خدمة العملاء.

ومما لا شك فيه فإن هذه الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي، لكن بنك المشرق مستمر في رصد وإدارة المخاطر الناشئة وتوجيه الأعمال للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة.

ونموذجنا القائم على المرونة والقدرات الرقمية الاستثنائية يجعلنا في وضع فريد لمواصلة دعم عملائنا وتعزيز اقتصاد الإمارات، في الوقت الذي نسعى فيه إلى مواجهة أية تحديات قد تطرأ في المستقبل.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: رغم وباء «كوفيد 19»، حافظنا في بنك المشرق على مستويات عالية من السيولة لتلبية متطلبات أعمالنا، وضمان قدرتنا على مواصلة توفير الخدمات بكفاءة وفعالية لعملائنا وللمجتمعات التي نعمل فيها خلال هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة، مع وضع سلامة وصحة موظفينا على رأس أولوياتنا.

وأضاف: مع تواصل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، يبقى بنك المشرق في وضع متميز يؤهله للتعامل بالشكل الأمثل مع مختلف السيناريوهات، وسيواصل في هذا الإطار انتهاج مقاربة مدروسة بغية التعامل مع أية مخاطر مستقبلية محتملة.

لا شك أن تحديات جمة تلوح في الأفق، ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهتها والتغلب عليه، وكلنا ثقة بأن الإمارات تتمتع بالقوة والمرونة اللازمة للتعافي بشكل كامل من آثار هذه الجائحة.

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