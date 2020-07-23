251 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» النصفية

المصدر: الشارقة- البيان)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً بأرباحه التشغيلية، لتصل إلى 332.3 مليون درهم مقابل 305.9 ملايين عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح النصف الأول 251.2 مليون درهم مقارنة بـ 290.5 مليون درهم العام الماضي بانخفاض 13.5%.

يأتي ذلك نتيجة لارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، والتي وصلت إلى مبلغ 81.1 مليون درهم مقارنة بمبلغ 15.3 مليون درهم عن العام الماضي، بزيادة 65.8 مليون درهم ونسبة 429%.

وأظهرت الميزانية العمومية ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 13.5% لتصل إلى 52.7 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام الماضي. واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.7 مليار درهم بزيادة 3.9 مليارات درهم، ما يعادل 15.6% مقارنة بـ 25.1 مليار درهم العام السابق.

واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع 18% لتصل إلى 32.2 ملياراً مقارنة بـ 27.3 مليار درهم بنهاية 2019.

ورغم عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية نتيجة جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، نجح المصرف خلال الربع الثاني بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون بتاريخ استحقاق 5 سنوات من تاريخ الإصدار. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 3.6 مليارات دولار، ما يزيد على 7.2 أضعاف الإصدار.

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