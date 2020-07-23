«الإمارات دبي الوطني» يقرع جرس افتتاح ناسداك دبي احتفالا بإدراج سندات

المصدر: دبي - البيان

قرع هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، أمس جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وستعزز عائدات هذا الإصدار أنشطة البنك كأحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، حيث يدعم البنك بالإضافة إلى عملائه، اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة تحديات كوفيد - 19. وتم إصدار هذه السندات الدائمة مع اختيار السداد المبكر بعد فترة 6 سنوات، بفائدة نسبتها 6.125%.

ولقي الإصدار اهتماماً كبيراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، بنسبة 37% من أوروبا و33% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و30% من آسيا. كما بلغ حجم الإقبال 2.3 مليار دولار، (أي بما يتجاوز 3 أمثال المطلوب) مما مكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تحديد نسبة الفائدة 6.125% مقارنة بـ 6.5%.

وقال هشام القاسم: يمثل إصدار هذه السندات أول إضافة من الدرجة الأولى من قبل أحد بنوك الأسواق الناشئة منذ بداية أزمة كوفيد - 19، وستعزز العائدات نسب رأس مال البنك، كما ستدعم جهودنا في توفير الدعم للأفراد والمؤسسات عبر مجموعة واسعة من المبادرات.

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم إجراءات القيادة الإماراتية الحكيمة في تعزيز تنمية اقتصاد الإمارات ورفاهية مواطنيها وسكانها. ويواصل البنك تطوير خدماته إقليمياً ودولياً في قطاعات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والأسواق العالمية، والخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يؤكد هذا الإدراج من قبل بنك الإمارات دبي الوطني كفاءة البنية التحتية لأسواق المال في دبي وقدرتها على التعاون بنجاح مع كبار المصدرين الإماراتيين الراغبين في زيادة رؤوس أموالهم لتمويل نموهم وتطورهم بكفاءة وتنافسية.

كما يشجع هذا التعاون والتكامل الاستراتيجي على المزيد من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثروات داخل الإمارات وخارجها. ويعد البنك أحد أكبر المؤسسات المالية المصدرة للسندات في البورصة، وذلك من خلال 6 إصدارات مدرجة بقيمة 4.1 مليارات دولار.

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: تعزز ناسداك دبي، بصفتها البورصة المالية العالمية في المنطقة، دورها مركزاً للأسواق المالية، وذلك عن طريق جذب المصدرين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

ونحن ملتزمون بدعم عمليات الإدراج وتعزيز البنية التحتية لما بعد الإدراج لتلبية متطلبات المصدرين والمستثمرين. وتعد دبي أحد أكبر المراكز العالمية في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات من حيث القيمة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 84.3 مليار دولار. وتمّ الإدراج الأخير من البنك في ناسداك دبي بتاريخ 9 يوليو.

ثقة في الأداء

قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يؤكد الإقبال الكبير والإيجابي الذي حظي به إصدارنا الأخير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على ثقتهم في أداء واستراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني في الوقت الذي نواصل فيه تطوير خدماتنا المصرفية لعملائنا من أفراد ومؤسسات. كما توفر ناسداك دبي لإصداراتنا حضوراً عالمياً مرموقاً في إطار تنظيمي متميز.

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