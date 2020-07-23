تباين أداء الأسهم مع انطلاق ماراثون النتائج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية، أمس، بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، فيما نشطت التداولات على سهم «اتصالات» بعد نمو أرباح الشركة 3% ليستقطب أكبر سيولة يومية منذ سبتمبر 2017.

وانخفض سوق دبي 1.11% إلى 2065.3 نقطة مع هبوط العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والسلع، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.13% عند 4262.19 نقطة بدعم الاتصالات والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 557.8 مليون درهم منها 214.46 مليوناً في دبي و343.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 287.7 مليون سهم، موزعة بواقع 222.4 مليوناً في دبي و65.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال أكثر من 5 آلاف صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.24% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.22% و«إعمار مولز» 2.77% و«الاتحاد العقارية» 1.73% و«داماك» 2.84% و«أرابتك» 4.9% و«ديار» 2.14%، فيما نزل قطاع البنوك 0.59% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.53% فيما نما «دبي الإسلامي» 0.26%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.37% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 0.87% فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.76% و«شعاع كابيتال» 1.63%، وانخفض قطاع النقل 1.14% مع هبوط «العربية للطيران» 0.87% و«أرامكس» 1.16% و«الخليج للملاحة» 3.69%.

وتصدر «جي إف إتش» النشاط بنحو 38 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 33.2 مليوناً، و«إعمار العقارية» 24.46 مليوناً، وسجل «دار التكافل» أكبر ارتفاع 4.89% فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.9%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 13.13 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 1.93% بفعل مكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما انخفض قطاع البنوك 0.41% مع نزول «أبوظبي الأول» 0.38% و«أبوظبي التجاري» 0.39%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.54%.

وتراجع قطاع العقار 1.03% مع تراجع «الدار» 1.16% في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.82%، وانخفض قطاع الطاقة 1.59% مع هبوط «دانة غاز» 2.42% و«طاقة» 0.95% و«أدنوك للتوزيع» 0.96%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.26% مع هبوط «إشراق» 4.85% و«الواحة كابيتال» 2.51%، فيما زاد «العالمية القابضة» 0.31%.

وهيمن «اتصالات» على النشاط بنحو 265 مليون درهم مستحوذاً على 50% من سيولة السوقين، تلاه «أبوظبي الأول» 14.58 مليوناً. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 10.09%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.95%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 11 مليون درهم فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي 10.4 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي 720 ألفاً، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 720 ألف درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي 10.4 ملايين.

إفصاحات

- يعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد اجتماعاً في 26 يوليو للموافقة على البيانات المالية للنصف الأول.

- ينظر مجلس إدارة «بنك الشارقة» في 27 يوليو في البيانات المالية الأولية للنصف الأول والعمومية المقرر عقدها في 5 أغسطس.

- أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أن تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق التوزيعات النقدية عن النصف الأول بواقع 13 فلساً سيكون في 28 يوليو، على أن يكون تاريخ إغلاق السجل /‏‏‏ صاحب الحق ومالك السهم في 3 أغسطس.

- يبحث مجلس إدارة بنك دبي التجاري في 26 يوليو البيانات المالية للربع الثاني.

- وافق مجلس إدارة «دريك آند سكل» على قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة بالتمرير دون الإفصاح عنها، فيما تم إعلان استقالة عبدالله المطروشي من منصبه كعضو مجلس إدارة لأسباب خاصة من 21 يوليو.

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