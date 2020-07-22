زيادة نسبة تملك الأجانب من 20 إلى 40%

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني استلام جميع الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة لزيادة نسبة تملك الأجانب من 20 إلى 40%. وقال البنك، في إفصاح لسوق دبي أمس، إنه قام بالتواصل مع شركة دبي للإيداع للبدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل زيادة نسب تملك الأجانب، ودعا سوق دبي المالي إلى اعتماد هذا التعديل وتحديث موقع السوق اعتباراً من اليوم الأربعاء قبل بدء التداول.

ونشطت التداولات على السهم أمس ليغلق مرتفعاً 5.91% عند 9.14 دراهم بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي بعد التداول على 6.77 ملايين سهم بقيمة تخطت 61.2 مليون درهم من خلال 507 صفقات.

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