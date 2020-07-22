رسملة الأسهم تعود لما قبل الجائحة متخطية 900 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطت القيمة السوقية للأسهم المحلية 900 مليار درهم أمس لأول مرة منذ ديسمبر لتعود لمستويات ما قبل جائحة «كورونا» بدعم مكاسب العقار إلى جانب أسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» بعد إعلان تفعيل زيادة تملك الأجانب إلى 40%.

وربحت الأسهم 8.77 مليارات درهم لترتفع القيمة السوقية إلى 907.7 مليارات درهم منها 611.27 ملياراً لسوق أبوظبي و296.4 ملياراً لسوق دبي.

وارتفع سوق دبي 1.14% مع صعود البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع فيما زاد سوق أبوظبي 0.43% مع ارتفاع البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 348.13 مليون درهم منها 245.13 مليوناً في دبي و103 ملايين في أبوظبي وجرى تداول 270 مليون سهم موزعة بواقع 205.2 ملايين في دبي و64.7 مليوناً في أبوظبي.

واستحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» على 28.5% من سيولة السوقين أو 98.2 مليون درهم بواقع 61 مليوناً للأول و37 مليوناً للثاني.

وارتفع سوق دبي 1.14% مع صعود البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.43% مع ارتفاع البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة.

وخلال التداولات جرى تعليق التداول على سهم «اتصالات» بعد ساعة من بداية الجلسة لحين الإفصاح عن الأرباح النصفية للمجموعة والتي وصلت بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 4.6 مليارات درهم بزيادة 3% مع توصية بتوزيع 40 فلساً للسهم أرباحاً مرحلية كما حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أرباحاً بواقع 570 مليون درهم، وتوزيع أرباح بواقع 13 فلساً للسهم.

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