570 مليوناً صافي دخل «الإمارات للاتصالات المتكاملة» النصفي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول 2020، حيث وصل إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول إلى 5.66 مليارات درهم، في حين بلغ صافي دخلها 570 مليون درهم. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين قدرها 589 مليون درهم، بواقع 0.13 درهم للسهم.

كانت الشركة سجلت إجمالي إيرادات خلال النصف الأول 2019 بلغت 6.33 مليارات. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة انخفاض إيرادات الهاتف المتحرك و«الإيرادات الاخرى»، والتي عوضها جزئياً النمو المستمر في إيرادات الهاتف الثابت، حيث بلغ النمو 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.29 مليار درهم، بما يعكس الزيادة الجيدة في قاعدة المشتركين والناتجة عن نمو الطلب في خدمات الاتصال المنزلي خلال الفترة الماضية.

الهاتف المتحرك

وشهدت إيرادات الهاتف المتحرك في الربع الثاني من عام 2020 ضغوطات متعددة نتيجة القيود التي فُرضت على الحركة، ما أدى إلى تقلص قاعدة المشتركين نتيجة انخفاض إجمالي عدد العملاء الجدد وتباطؤ النشاط التجاري والتغيرات التي شهدتها سلوكيات العملاء فيما يتعلق بالانتقال نحو الاعتماد بشكل أكبر على خدمات الهاتف الثابت بدلاً من خدمات الهاتف المتحرك مسبقة الدفع، لا سيما مع توجه الشركات نحو تنفيذ الأعمال عن بُعد من المنزل.

ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات الهاتف المتحرك في النصف الأول لتصل إلى 2.81 مليار درهم. وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 2.32 مليار درهم.

حركة البيانات

وسعياً منها إلى مواجهة الزيادة الملحوظة في حركة البيانات في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خططها الموضوعة مسبقاً للتوسع وتعزيز حضورها على امتداد الدولة، ضخت شركة دو خلال النصف الأول من عام 2020 استثمارات بلغت 819 مليون درهم، بنسبة زيادة قدرها 75.3% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ضخ جزء كبير من الاستثمارات في صيانة وتطوير قدرات الشبكة، خصصت الشركة جزءاً من نفقاتها الرأسمالية لنشر شبكة الجيل الخامس ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة والرامية إلى تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين على المدى البعيد.

ونفذت الشركة خلال الربع الثاني، برنامجاً متقدماً لتعزيز كفاءة التكاليف من شأنه المساعدة على احتواء التراجع الذي شهدته الأرباح وصافي الدخل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وذلك مع بدء انتعاش السوق في الربع الثالث.

وضع مالي قوي

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة: رغم البيئة المليئة بالتحديات والتي أثرت بشكل سلبي على نتائجنا خلال الربع الثاني، إلا أننا تمكنا بفضل الاستراتيجيات والخطط التي وضعناها من مواصلة تنفيذ برنامج التحول الخاص بنا لاسيما فيما يتعلق بمبادرات تعزيز تحولنا الرقمي، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في مجال أعمالنا بما يضمن لنا تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا على المدى الطويل.

وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية نصف السنوية الخاصة بنا بنسبة 75.3% لتصل إلى 819 مليون درهم، أي ما يُعادل 14.5 % من إجمالي الإيرادات التي حققناها خلال النصف الأول من العام.

وأوضح: تمكنا بفضل الميزانية والوضع المالي القوي اللذين تتمتع بهما الشركة، من توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بما يعكس التزامنا المستمر بتحقيق القيمة لهم. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني الإعلان عن موافقة المجلس على توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 0.13 درهم للسهم.

تعزيز كفاءة التكاليف

وقال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي للشركة: أطلقنا برنامجاً لتعزيز كفاءة التكاليف. كما أطلقنا عدة مبادرات لتحسين هيكلية التكلفة الخاص بنا، كما اتخذنا عدة تدابير فورية لتخفيض جزء محدد من تكاليفنا، ونتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق وفورات مالية في النصف الثاني من عام 2020. وبشأن الوضع المستقبلي، قال دينليند: نتوقع تحسناً تدريجياً في أعمالنا خلال ما تبقى من العام مع مواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لحماية موظفينا وعملائنا.

قاعدة المشتركين

بلغت قاعدة المشتركين بخدمات الهاتف المتحرك في "الإمارات للاتصالات المتكاملة" بنهاية الربع الثاني من العام 6.42 ملايين مشترك بانخفاض عن العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيس لتراجع المبيعات نتيجة القيود المفروضة على الحركة وتباطؤ النشاط التجاري. وبالنسبة لمشتركي الهاتف الثابت، فقد تواصل الارتفاع بوتيرة جيدة حيث بلغ عدد المشتركين بنهاية الربع الثاني من العام 226 ألفا بزيادة %6.8 مقارنة بالربع الثاني 2019.

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