907 مليارات تعود برسملة الأسهم لما قبل «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطت القيمة السوقية للأسهم المحلية حاجز 900 مليار درهم في ختام جلسة أمس، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، مدعومة في الأساس بمكاسب العقار إلى جانب أسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» بعد الإعلان عن تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب إلى 40%.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربحت الأسهم أمس 8.77 مليارات درهم، مع وصول القيمة السوقية لنحو 907.7 مليارات درهم موزعة بواقع 611.27 ملياراً لسوق أبوظبي و296.4 ملياراً لسوق دبي. وارتفع سوق دبي 1.14% إلى 2088.54 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي 0.43% عند 4256.66 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 348.13 مليون درهم منها 245.13 مليوناً في دبي و103 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 270 مليون سهم موزعة بواقع 205.2 ملايين في دبي و64.7 مليوناً في أبوظبي. واستحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» على 28.5% من سيولة السوقين أو ما يعادل 98.2 مليون درهم بواقع 61 مليوناً للأول و37 مليوناً للثاني.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.48% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.91% لأعلى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.26%، وارتفع قطاع العقار 0.48% مع صعود «إعمار العقارية» 0.37% و«أرابتك» 1.95% و«إعمار مولز» 0.69% و«الاتحاد العقارية» 2.85% و«داماك» 0.47%، فيما نزل «إعمار للتطوير» 0.93%.

ونما قطاع الاستثمار 0.67% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.48% و«شعاع كابيتال» 2.6% فيما استقر «دبي للاستثمار»، وانخفض قطاع النقل 0.65%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 61.2 مليون درهم كما حقق أكبر وتيرة صعود ليغلق عند 9.14 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 29.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 27.7 مليوناً، فيما سجل «السلام القابضة» أكبر انخفاض 3.44%.

سوق أبوظبي

وصعد قطاع البنوك 1.18% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.72% و«أبوظبي التجاري» 0.98% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، ونما قطاع الاستثمار 3.13%. وارتفع قطاع الطاقة 0.7%. وانخفض قطاع العقار 1.42% . وانخفض قطاع الاتصالات 1.31% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 37 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» 17 مليوناً، ثم «الدار» 11 مليون، وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع 14.87%، فيما كان بنك رأس الخيمة الوطني الأكثر انخفاضاً 4.51%، واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصاف 12.45 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

* أعلنت شركة «آن ديجيتال سيرفس القابضة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادلية إلى 28 يوليو الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة «مجموعة السلام القابضة» إلى 28 يوليو الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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