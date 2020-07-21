ارتفاع وتيرة صعود الأسهم الإماراتية يمنحها مكاسب 8.7 مليار درهم

المصدر: وام

ارتفعت وتيرة مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم بعد اتساع مساحة اللون الأخضر على شاشات العرض في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وربحت القيمة السوقية في ختام التعاملات نحو 8.7 مليار درهم .

وجاء ارتفاع مكاسب القيمة السوقية بعدما زاد عدد الأسهم التي انضمت الى قائمة الرابحين في السوق، علما بأن الغالبية العظمى منها مدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات .

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع الى مستوى 2088 نقطة بزيادة نسبتها 1.14% فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4256 نقطة بنمو نسبته 0.43% مقارنة مع اليوم السابق .

وترافقت زيادة المكاسب التي حققتها الأسواق مع ارتفاع شهية التداول حيث بلغت قيمة التداولات 348 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 269 مليون سهم نفذت من خلال 5611 صفقة.

وعاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى قيادة النشاط في سوق دبي المالي مرتفعا الى 9.14 درهم بزيادة قاربت 5% فيما صعد سهم إعمار الى 2.70 درهم وارابتك الى 94 فلسا واعمار مولز الى 1.44 درهم .

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد واصل سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعه الى 10.66 درهم ولحق به سهم بنك أبوظبي التجاري الى 5.14 درهم وصعد سهم ابوظبي للطاقة الى 1.05 درهم .

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