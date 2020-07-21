4.1 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق صافي أرباح بلغ 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من 2020. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على «دينيزبنك» في 2019.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمكن البنك من المحافظة على قوة ميزانيته.

لقد اتخذت حكومة الإمارات والمصرف المركزي إجراءات حاسمة لحماية صحة سكان الدولة وتوفير خطة دعم اقتصادي شاملة لمساندة العملاء والبنوك، ونحن مسرورون للجهود التي بذلها «الإمارات دبي الوطني» لمساعدة العملاء المتضررين، وفخورون بالالتزام الكبير الذي لمسناه من إدارة وموظفي البنك لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعنا في «الإمارات دبي الوطني» سلامة عملائنا وموظفينا على قائمة أولوياتنا، كما تمكنا على نحو استباقي من الاستمرار في تقديم الدعم إلى عملائنا، ليشمل حتى الآن نحو عُشر عملائنا والذي تمثل في المقام الأول بتأجيل سداد ما يزيد على 8 مليارات درهم من الفوائد والمبالغ الأصلية لفترات تصل إلى ستة أشهر.

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