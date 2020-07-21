صعود جماعي لأسهم العقار يدعم تماسك الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية للجلسة الثانية على التوالي، أمس، مع صعود جماعي لأسهم العقار مقابل هبوط البنوك وسط ترقب المستثمرين لمزيد من نتائج الشركات النصفية بعد إعلان نتائج «الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي»، فيما تجاوزت السيولة 350 مليون درهم مع تنفيذ صفقة كبيرة على «الشارقة للتأمين».

وارتفع سوق دبي 0.17% إلى 2064.96 نقطة مع صعود أسهم العقار والنقل والخدمات والسلع والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.41% عند 4238.5 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والتأمين والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 355 مليون درهم منها 197 مليوناً في دبي و158 مليوناً في أبوظبي. وجرى التداول على 271.8 مليون سهم موزعة بواقع 195.8 مليوناً في دبي و76 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5385 صفقة. وشهد سهم «الشارقة للتأمين» تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 10 ملايين.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.13% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.67% و«إعمار للتطوير» 1.42% و«إعمار مولز» 2.14% و«الاتحاد العقارية» 0.71% و«أرابتك» 6.85% و«داماك» 0.11%، ونما قطاع النقل 1.67%.

ونزل قطاع البنوك 1.42% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.29% و«الإمارات دبي الوطني» 1.93%، وتراجع قطاع الاستثمار هامشياً 0.08%. وتصدر «أرابتك» النشاط مستقطباً 29.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 27.5 مليوناً. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع 7.02%، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 4.93%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي 3.66 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.21%. بينما ارتفع قطاع العقار 1.65%، وصعد قطاع الاتصالات 0.24%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.43%، وزاد قطاع الطاقة 1.57% مع ارتفاع «طاقة» 2% و«دانة غاز» 3.95%، فيما هبط «أدنوك للتوزيع» 1.28%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 37.15 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 25.6 مليوناً. وحقق «بنك رأس الخيمة الوطني» أكبر ارتفاع بـ 4.72%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بـ 4.9%. وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي 13.76 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

«أمانات» تبيع «ميدلسكس»

أعلنت «أمانات القابضة»، توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة التعليم «ستادي وورلد القابضة» للبيع المحتمل لجامعة ميدلسكس دبي. وقالت الشركة ببيان لسوق دبي، إن إتمام الصفقة بنجاح يتوقف على العديد من الاشتراطات.

إفصاحات

★ تعقد الشركة العربية الإسلامية للتأمين «سلامة» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أغسطس القادم، للنظر في دراسة فرص استثمارية في مجال التأمين من قبل الشركة.

★ يبحث مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» بالتمرير غداً قرارات متعلقة بإعادة الهيكلة.

★ ينظر مجلس إدارة «التأمين فيدلتي المتحدة» في 27 يوليو قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

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