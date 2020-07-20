"أمانات" توقع اتفاقية لبيع محتمل لجامعة ميدلسكس دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أمانات القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة التعليم "ستادي وورلد القابضة" للبيع المحتمل لجامعة ميدلسكس دبي.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي اليوم الاثنين، إن إتمام الصفقة بنجاح يتوقف على العديد من الاشتراطات المعتادة في الصفقات المماثلة، ومنها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وتقدير مبلغ التسوية النهائي.

وأضافت أنها ستعلم المساهمين والعامة فور التأكد من أي تطورات جوهرية في هذا الشأن، إلتزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.

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