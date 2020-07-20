الإمارات الإسلامي يعلن نتائج النصف الأول 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للنصف المنتهي في 30 يونيو 2020. وحقق المصرف صافي أرباح بمبلغ 12 مليون درهم للنصف الأول من العام 2020.

ويُعزى الانخفاض في صافي الأرباح بشكل أساسي إلى الإجراءات التحوطية التي اتخذها المصرف لتكوين قدر أكبر من مخصصات انخفاض القيمة في سجل الأنشطة التمويلية والاستثمارية لمواجهة الأثر المستقبلي لجائحة كوفيد 19.

أبرز النتائج المالية للإمارات الإسلامي للنصف الأول 2020:

بلغ إجمالي الدخل للمصرف 1.1 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح.

بلغ إجمالي الموجودات 64.2 مليار درهم، منخفضاً بنسبة 1% عن نهاية العام 2019.

بلغ صافي الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.4 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام 2019.

لاتزال حسابات العملاء البالغة 45 مليار درهم مستقرة إلى حد كبير مقارنة بنهاية العام 2019.

ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 10% عن نهاية العام 2019.

بلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 8.2٪ مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 103.2%.

نسبة التمويل إلى الودائع عند 90%، لتعكس مركز السيولة السليم.

بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة قوية عند 18.9% ونسبة كفاية رأس المال 20%.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "لقد كان لجائحة كوفيد 19 تأثير على أعمالنا وأدائنا، ولكننا لانزال واثقين وقادرين على تخطي هذه الازمة بكفاءة في ظل استجابة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة الافتتاح التدريجي. لقد أظهرت القيادة الرشيدة لدولتنا قدرة استثنائية ورؤية سديدة من خلال وضع الأنظمة والأطر اللازمة لمواجهة التحديات الملحّة ودعم الانتعاش والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وانطلاقاً من تمسكنا بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية، وتأكيداً على التزامنا بالخدمة المجتمعية، كنا من بين أوائل المصارف الإسلامية التي بادرت إلى اتخاذ إجراءات إغاثية دعماً لعملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب جائحة كوفيد 19. وفي عام 2020، قمنا بتقديم المساندة والدعم إلى أكثر من 35400 عميلاً من خلال منحهم تأجيلاً لسداد الأقساط المترتبة عليهم والبالغ مجموعها 2.09 مليار درهم".

وأضاف القاسم: "بصفتنا المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة واستباقية لضمان استمرار دعم عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة. كما نجدد تأكيدنا على الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة موظفينا وعملائنا والمجتمع ككل".

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2020 نهجنا المدروس والحذر، لا سيما في ظل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالرفع التدريجي لقيود الإغلاق وبدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي المرحلية. إن ميزانيتنا العمومية القوية وحصتنا السوقية السليمة تتيح للمصرف الاستمرار في دعم قاعدة عملائنا الأوفياء حتى نتمكن جميعاً من تخطي هذه الأوقات غير المسبوقة ونحن أكثر قوة وتماسكاً. كما أن تركيزنا القوي على التحول الرقمي والابتكار قد لعب دوراً حاسماً في تقديم خدماتنا المصرفية دون انقطاع إلى عملائنا. ومن دواعي سرورنا أن نشهد تزايداً في عدد العملاء الذين يستخدمون بشكل نشط منصتنا المصرفية الرقمية الآمنة. وسنسعى باستمرار إلى مواصلة تحسين وتطوير حلولنا المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائنا في هذه البيئة الجديدة والحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق ".

واصل الإمارات الإسلامي لعب دوره في دعم الفئات المحتاجة في المجتمع من خلال صندوق الخيرات. وقام المصرف بتوزيع 22 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020 على عدد من المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية.

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي تلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2020" من قبل مجلة فاينانشال تايمز الشهرية، "ذا بانكر". كما اختير الإمارات الإسلامي لنيل لقب "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2020" في قائمة مجلة "جلوبال فاينانس" بمقرها في نيويورك والتي تضم "أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم"، كما حصل الإمارات الإسلامي على جائزة أفضل مصرف إسلامي لعام 2019، وجائزة "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية لمجلة "ورلد فاينانس". وحصد المصرف أيضاً جائزة "المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" من قبل مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز".

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