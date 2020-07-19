"الإمارات ريت" يدرس شطب أسهمه من ناسداك دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عن أنه يدرس شطب أسهمه في بورصة ناسداك دبي.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأحد إلى ناسداك دبي، إن مجلس الإدارة نيابةً عن شركة "إكويتاتيفا"، مديرة صندوق الإمارات ريت، قرر إطلاق مراجعة شاملة للخيارات الاستراتيجية للصندوق، بما في ذلك شطب محتمل من البورصة.

وأضاف الصندوق أنه من المرجح أن تكون العودة للعمل كصندوق خاص ولو مؤقتا على الأقل في صالح الصندوق ومستثمريه.

وجرى تداول سهم الصندوق اليوم عند 0.15 دولار مقارنة مع صافي قيمة أصول عند 1.57 دولار للسهم في نهاية 2019.

وفي وقت سابق اليوم قال الإمارات ريت إن مديره إكويتاتيفا يخضع للتحقيق من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أمور تتعلق بإدارة الإمارت ريت، لاسيما التقييم والمعلومات والمصالح والحوكمة المؤسسية.

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