سوق دبي المالي يبدأ تعاملات الأسبوع على الأخضر

المصدر: وام

بدأ سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأول من الأسبوع على المربع الأخضر وذلك بدعم من عمليات شراء انتقائية تركزت في غالبيتها على أسهم قيادية وذلك رغم حالة جس النبض التي عادة ما تسيطر على حركة المتداولين مع بداية جلسة الأحد.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في السوق نحو 950 مليون درهم في ختام التعاملات.

وكانت حصيلة التعاملات أسفرت عن ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى مستوى 2061 نقطة بزيادة نسبتها 0.42% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في السوق سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.8 درهم إضافة إلى سهم أرابتك المغلق عند مستوى 86 فلسا وداماك الى نحو 84 فلسا، كما سجلت بعض اسهم قطاع التأمين التكافلي مكاسب جيدة ومن ضمنها سهم دار التكافل المرتفع الى 60 فلسا وسهم أمان الى 45 فلسا.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 127 مليون درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 160 مليون سهم نفذت من خلال 2561 صفقة.

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