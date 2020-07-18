الأسهم تتراجع وسط ترقب النتائج النصفية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي بضغط عمليات بيع للأجانب والمؤسسات استهدفت أسهم البنوك والعقار، في ظل غياب المحفزات وترقب النتائج النصفية، وهو ما أثر على السيولة التي انخفضت دون 1.5 مليار درهم، في وقت اتجهت أنظار المستثمرين نحو بعض الأسهم الدفاعية من خلال علميات شراء انتقائية عززت أدائها.

وانخفض سوق دبي 1.4% إلى 2052.67 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.49% عند 4274.46 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والتأمين. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 940 مليوناً في دبي و475 مليوناً في أبوظبي وجري التداول على 1.4 مليار سهم موزعة بواقع 1.15 مليار في دبي و241.3 مليوناً أبوظبي، من خلال 20.4 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ«البيان»: إن الأسهم تأثرت الأسبوع الماضي بالضعف الذي شهدته الأسهم القيادية كالبنوك والعقار.

وتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين في الفترة القادمة نحو النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي ومدى تأثرها بتداعيات كورونا، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى معاودة النمو تدريجياً في النصف الثاني من العام مع تخفيض القيود المفروضة على الاقتصاد.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.66% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 3.82% و«دبي الإسلامي» 0.26%، ونزل قطاع العقار 2.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 4% و«إعمار مولز» 6% و«إعمار للتطوير» 1.87% فيما صعد «أرابتك» 14.03% و«الإتحاد العقارية» 1.81% و«داماك» 8.16%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 150.67 مليون درهم، تلاه «أمانات» 113.5 مليوناً درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 88.3 مليوناً. وحقق «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83% تلاه «أرابتك» 14.03%، ثم «اكتتاب» 10.12%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.66%، تلاه «إعمار مولز» 6%، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» 5.47%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.27% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي الإسلامي» 1.07%، فيما صعد «أبوظبي التجاري» 0.4%. وتراجع قطاع العقار 5.16% مع هبوط «الدار» 5.52%، فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 0.28%. وصعد قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم «اتصالات» بذات النسبة.

تســييل

اتجهت المؤسسات نحو التسييل بصافي 104 ملايين درهم، منها 53.3 مليوناً في دبي و51 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي 104 ملايين درهم، موزعة بواقع 53.3 مليوناً في دبي و51 مليوناً في أبوظبي.

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