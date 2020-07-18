الذهب يسجّل سادس مكسب أسبوعي
ارتفع الذهب أمس وسجل سادس مكسب أسبوعي على التوالي إذ يغذي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الطلب على الملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1805.43 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1806.80 دولارات.
وتلقى الذهب أيضاً الدعم من تراجع الدولار 0.3 % مقابل منافسيه. وارتفع البلاديوم 2 % إلى 2000.26 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1 % إلى 824.98 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 19.11 دولاراً وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.
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