الذهب يسجّل سادس مكسب أسبوعي

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع الذهب أمس وسجل سادس مكسب أسبوعي على التوالي إذ يغذي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الطلب على الملاذات الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1805.43 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1806.80 دولارات.

وتلقى الذهب أيضاً الدعم من تراجع الدولار 0.3 % مقابل منافسيه. وارتفع البلاديوم 2 % إلى 2000.26 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.1 % إلى 824.98 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 19.11 دولاراً وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.

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