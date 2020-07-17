1723 مستثمراً جديداً في سوق أبوظبي المالي بالنصف الأول

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 1723 مستثمراً جديداً في النصف الأول منهم 1497 مستثمراً فردياً و226 مستثمراً مؤسسياً، وشكّل غير المواطنين أكثر من نصف المستثمرين الجدد، وارتفع عدد غير الإماراتيين الحاصلين على رقم مستثمر 25% مقارنة بالنصف الأول 2019.

كما ارتفعت الشركات التي تمكن المستثمرين الأجانب الاستثمار فيها بالسوق إلى 55 شركة تشكّل 80% من الشركات المدرجة كما يتم تداول أكبر 25 شركة إدارة أصول استثمارية من حيث قيمة الأصول التي تديرها.

وارتفعت القيمة السوقية بنهاية النصف الأول إلى 500 مليار درهم مقارنة مع 520 مليار في نفس الفترة من 2019 وزادت القيمة السوقية 20% إلى 607 مليارات درهم مع إتمام «طاقة» الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة.

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