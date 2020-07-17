الأسهم تربح 5.2 مليارات مع عودة الشراء المؤسسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية للدائرة الخضراء في ختام جلسة أمس بمكاسب سوقية تجاوزت 5.2 مليارات درهم، وسط عمليات شراء محلية وخليجية إلى جانب مشتريات مؤسساتية محدودة استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.22% إلى 2052.67 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار، في مقابل هبوط البنوك والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.26%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر، ليغلق عند 4274.46 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة متواضعة عند 258.2 مليون درهم موزعة بواقع 164.29 مليوناً في دبي و93.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 234.8 مليون سهم منها 192.7 مليوناً في دبي و42.13 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5071 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.06% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 1.93% و«داماك» 1.23% و«إعمار للتطوير» 0.96%، فيما استقر «إعمار مولز»، وانخفض «الاتحاد العقارية» 1.06% و«ديار» 1.07% و«أرابتك» 2.67%، كما زاد قطاع الاستثمار 0.5% مع ارتفاع «شعاع» 1.91% و«دبي للاستثمار» 0.87%.

بينما انخفض قطاع البنوك 0.11% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.77%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.59%، ونزل قطاع النقل 1.21% مع تراجع «العربية للطيران» 1.69% و«أرامكس» 0.88% و«أرامكس» 0.88%.

وتصدر «سلامة» النشاط بنحو 38.7 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 27.2 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 16.7 مليوناً. وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع بنسبة 3.74%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً 3%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصاف 7.9 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 2.01% على أثر مكاسب «أبوظبي الأول» 2.64% و«أبوظبي الإسلامي» 0.82% و«أبوظبي التجاري» 0.8%، وزاد قطاع الاتصالات 0.6% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع الطاقة 0.96% مع ارتفاع «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» 0.99%، فيما استقر «طاقة»، وزاد قطاع الاستثمار 0.12% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.05% و«إشراق» 4.6%، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.32%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 22.8 مليون درهم، يليه «اتصالات» 15.7 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 10.7 ملايين. وسجل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 8.49%، فيما لم يتراجع سوى 5 أسهم فقط تصدرها «الشارقة للتأمين» 4.81%.

شراء

مالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصاف 830 ألف درهم، موزعة بواقع 630 ألفاً في دبي و200 ألف في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصاف 830 ألف درهم، منها 630 ألفاً في دبي و200 ألف في أبوظبي.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 28 يوليو الجاري لمناقشة والموافقة على النتائج المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

- أوضحت مجموعة الصناعات الوطنية القابلة أن شركة كهرباء شانغهاي تقوم بتجديد الرغبة في الاستحواذ على نسبة من أسهم كهرباء كراتشي بصفة دورية كل 6 أشهر، وأن الصفقة ما زالت قيد التفاوض بين جميع الشركاء.

- يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في 21 يوليو لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني ومقترح توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2020.

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