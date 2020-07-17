«المشرق» يعيّن رئيساً لمجموعة الاتصال المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك «المشرق» عن تعيين إيمي بيترز رئيساً جديداً لمجموعة التسويق والاتصال المؤسسي. وتتمتع إيمي بخبرة واسعة تمتدّ لأكثر من 20 عاماً في مجال التسويق والاتصال والعلاقات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

وقبل انضمامها إلى المشرق، شغلت منصب رئيس التسويق في قسم التغطية العالمية للشركات وأسواق رأس المال في بنك HSBC، حيث كانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق عبر مختلف تخصصات البنك، بما في ذلك خدمات الجملة المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية.

وفي منصبها الجديد لدى المشرق، ستشرف إيمي على أنشطة بناء العلامة التجارية والتسويق عبر المجموعة مع التركيز على جميع الأسواق التي يعمل فيها البنك، وستكون مسؤولة عن تطوير وقيادة استراتيجية العلامة التجارية للمشرق مع التركيز على القنوات الرقمية والمحمولة.

وفي 2019، تم إدراج إيمي ضمن قائمة أفضل 100 شخصية قيادية في مجال التسويق للشركات في أوروبا. وتحمل أيمي درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة مانشستر، كما أنها زميلة في معهد تشارترد للتسويق.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: ستلعب إيمي دوراً أساسياً في إيصال الرؤية الاستراتيجية لبنك المشرق، بينما نمضي في رحلتنا للتحول الرقمي مع التركيز على وضع العملاء في صميم أعمالنا. وبينما نتكيّف مع الواقع الجديد وما يفرضه من أنماط جديدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية، فإن المشرق مستعدّ تماماً لتقديم أفضل الحلول المصرفية وأكثرها ابتكاراً للعملاء بفضل نهجنا الرقمي. وتعتبر إيمي، بفضل خبرتها الواسعة وفهمها العميق للقطاع المصرفي في المنطقة، الشخص المثالي لهذا المنصب المهم، ويسعدني أن أرحب بانضمامها إلى فريقنا الذي نواصل تعزيزه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا.

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