«إتش إس بي سي» أفضل بنك استثماري بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

حصل بنك «إتش إس بي سي» على جائزة أفضل بنك استثماري بمنطقة الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز لعام 2020.

كما حصل البنك على ما مجموعه 6 جوائز في الشرق الأوسط، ليتصدر البنك مرة أخرى قائمة يوروموني للأوسمة التي تعتبر الأرفع في قطاع الخدمات المالية.

كما تم تتويج «إتش إس بي سي» كأفضل بنك لخدمات المعاملات المالية في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي التي يحصل فيها البنك على كلا الجائرتين.

وتلقى البنك أيضاً جائزة التميز في القيادة تقديراً للدعم الذي يقدمه للعملاء والموظفين والمجتمعات في المنطقة خلال جائحة (كوفيد). وعلى صعيد البلدان الأخرى، تم تتويج "إتش إس بي سيط" كأفضل بنك استثماري في سلطنة عمان وكأفضل بنك استثماري في الكويت.

وقال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تعتبر الشرق الأوسط منطقة ذات أولوية للنمو والاستثمار من قبل مجموعة "إتش إس بي سي"، وبحصولنا على جوائز أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات المعاملات المالية ومنصات التمويل المستدام في السوق، فإن ذلك يعد خبراً ممتازاً لعملائنا

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