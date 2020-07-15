"دريك آند سكل": لجنة إعادة التنظيم المالي تدعم الهيكلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء عن موافقة لجنة إعادة التنظيم المالي على دعم عملية إعادة هيكلة الشركة وذلك بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية.

وذكرت الشركة في بيان لها لسوق دبي المالي، أن موافقة اللجنة يأتي سعياً منها للمساهمة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، ما يمكنها من إعادة جدولة التزاماتها المالية.

وتم تأسيس لجنة إعادة التنظيم المالي للإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم للمؤسسات وتسهيل الوصول إلى اتفاق بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة.

كانت شركة "دريك آند سكل" أعلنت العام الماضي أن مجلس إدارتها قد اعتمد خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

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