"جلفار": تجاوز القيمة الإجمالية لحقوق الاكتتاب ضعفي المطلوب

المصدر: وام

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" عن تجاوز القيمة الاجمالية لحقوق الاكتتاب البالغة 500 مليون درهم بأكثر من ضعفي المطلوب.

و أكدت الشركة في بيان على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنها ستسخر صافي العائدات التي تم جمعها من إصدار حقوق الاكتتاب لدعم تنفيذ خططها في تنمية أعمالها و سداد القروض الحالية و تلبية احتياجات رأس مال العمل لديها.. وسيتضمن ذلك الاستثمار في تطوير المنتجات، وتعزيز عمليات مراقبة الجودة الصارمة التي تم طرحها في عام 2019.

و أوضحت أنه بفضل تلك الإيرادات ستتمكن الشركة من الحفاظ على ميزانية جيدة ستوفر لها إمكانات النمو الجديدة في السوق .

و قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "يسرنا النجاح الباهر الذي حققه إصدار الحقوق بعد اكتتاب المساهمين بأكثر من 1.1 مليار درهم في ألاسهم.. و تعد هذه خطوة جوهرية إضافية في تقدمنا نحو التحول ونمو الشركة.. و وجه الشكر إلى المساهمين على ثقتهم بقدرات الشركة وإيمانهم بمستقبلها الواعد.

وأضاف :" كلي ثقة بأننا سنستمر في تحسين أدائنا في جميع المجالات وتقديم القيمة المستمرة للمساهمين على مدى الأعوام القادمة بفضل خبرتنا و مواردنا الحالية في الشركة".

و قال الدكتور عصام فاروق الرئيس التنفيذي للشركة: "عندما انضممت للشركة كانت تتمحور إحدى أولوياتنا الرئيسية حول تعزيز استراتيجية إدارتنا لرأس المال كي نرسخ مكانة جلفار كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية و أعتقد أننا نسير بالاتجاه الصحيح ونتقدم وفقا للخطة" .. و أكد أن ضخ رأس المال يعد محفزا جوهريا للنمو من شأنه أن يمنحنا أساسا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المستقبل القريب.

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