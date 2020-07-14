الشارقة تكلّف بنوكاً بإصدار سندات

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن الشارقة كلفت بنوكاً لترتيب إصدار سندات فورموزا لأجل 30 عاماً مقومة بالدولار الأمريكي.

وكلفت الشارقة «سيتي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«إتش.إس.بي.سي» و«بنك الاستثمار» و«جيه.بي مورجان» و«ستاندرد تشارترد» بترتيب مكالمة مع المستثمرين، يليها إصدار السندات وفقاً لظروف السوق.

وقال مصدر قريب من الصفقة إنها ستكون أول سندات فورموزا للشارقة وأول سندات طويلة الأجل وأول إصدار قياسي تقليدي. ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وأضاف المصدر أن الحكومة أصدرت في 2018 سندات «باندا» تقليدية، وهي ديون مقومة باليوان صادرة عن مقترضين أجانب، لكن حجمها كان حوالي ملياري يوان (286 مليون دولار).

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