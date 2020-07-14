الأسهم تتراجع في انتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح سريعة وضغوط بيع محدودة استهدفت أسهم العقار والبنوك بالأساس وسط غياب المحفزات وترقب بدء ماراثون الإفصاح عن نتائج الشركات النصفية، فيما انخفضت السيولة دون 250 مليوناً.

وانخفض سوق دبي 0.86% إلى 2067.74 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والخدمات والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي 0.21% عند 4307 نقاط بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 222.8 مليون درهم منها 158.3 مليوناً في دبي و64.58 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 193.3 مليون سهم في دبي و33.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4333 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.76% مع تراجع «إعمار العقارية» 2.2% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 1.37% و«ديار» 1.06% و«داماك» 4.95% و«أرابتك» 0.13%، وهبط قطاع البنوك 0.6% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.35% فيما استقر «دبي الإسلامي».

وتراجع قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 1.49% فيما استقر «شعاع كابيتال»، وهبط قطاع النقل 0.33% مع انخفاض «أرامكس» 0.59% و«الخليج للملاحة» 0.63% فيما استقر «العربية للطيران».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط بنحو 41.8 مليون درهم مستحوذاً بذلك على 26% من سيولة سوق دبي، تلاه «سلامة للتأمين» 17.4 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 11.2 مليوناً. وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً 4.97%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 27.85 مليون درهم، فيما المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.32% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.17% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، فيما استقر «أبوظبي الأول». وانخفض قطاع العقار 1.16%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.2% مع انخفاض «إشراق» 2.56% و«الواحة كابيتال» 0.28% و«العالمية القابضة» 0.07%. وارتفع قطاع الطاقة 0.26% نتيجة صعود «دانة غاز» 0.61% فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع»، ولم يشهد قطاع الاتصالات أي تغيير.

وتصدر «الدار» النشاط بـ 10 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 9.2 ملايين، ثم «أبوظبي التجاري» 7.14 ملايين. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع 10%، فيما كان «بنك الشارقة» الأكثر انخفاضاً 4.44%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 4.3 ملايين، فيما عمد المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

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