دبي للاستثمار تحتفل بالذكرى الـ 25 لتأسيسها

المصدر: وام

احتفلت دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي باليوبيل الفضي لتأسيسها وانطلاق أنشطتها الاستثمارية في الإمارات من خلال قرع الجرس في سوق دبي المالي.

حضر الحفل عبدالرحمن غانم المطيوعي رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار وخالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار وسعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وخليفة رباع نائب رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي.

وتعد دبي للاستثمار إحدى اكثر الشركات نشاطا من حيث التداول في السوق حيث بلغت قيمة التداول على أسهمها منذ الإدراج وحتى نهاية يونيو الماضي 169.5 مليار درهم وذلك من خلال ما يزيد على 1.2 مليون صفقة على47 مليار سهم.

وبعد 25 عاما من الاستثمارات الاستراتيجية والتأسيس لنموذج أعمال متميز مدعوم بعلاقات الشراكة القوية مع الشركات الحكومية والخاصة يبلغ اليوم عدد المساهمين في شركة دبي للاستثمار 16,502 /حتى يونيو 2020/ وسجلت الشركة نمواً في قيمة حقوق المساهمين من 650 مليون درهم إلى 12 مليار درهم حتى ديسمبر 2019.

وبلغ مجموع ما وزعته الشركة خلال تلك الأعوام على المساهمين 6.59 مليار درهم كأرباح نقدية وأسهم منحة كما سجلت الشركة صافي أرباح متراكمة قدرها 14.5 مليار درهم بعائد استثماري وصلت نسبته إلى 21% على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية.

وبعد أن تمكنت من تسجيل نمو في رأس المال المدفوع من 650 مليون درهم إلى 4.25 مليار درهم حقق إجمالي أصول الشركة نموًا من 718 مليون درهم منذ التأسيس ليصل إلى 21 مليار درهم حتى ديسمبر من العام 2019 وذلك بفضل تركيزها على النمو المطرد في أصولها مع التخطيط الاستراتيجي للتخارج من الأعمال وشهدت الشركة أيضًا نموًا في المردود السنوي حيث ارتفع من 68 مليون درهم ليبلغ 2.9 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتحولت دبي للاستثمار إلى شركة متعددة النشاطات تعمل في العديد من قطاعات السوق والمناطق الجغرافية المختلفة ويعزى الفضل في ذلك إلى حرصها على تعزيز التآزر مع شركائها وتحقيق التكامل في أعمالها المتنوعة التي تغطي قطاعات العقارات والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية عبر 35 شركة تابعة ومملوكة لها.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يسعدنا في سوق دبي المالي استضافة هذه الاحتفالية الخاصة لقرع الجرس بمناسبة اليوبيل الفضي لشركة دبي للاستثمار بوصفها إحدى أبرز الشركات المدرجة في السوق منذ انطلاقته يوم 26 مارس 2000 ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع دبي للاستثمار بما يمكنها من مواصلة الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الإدراج في سوق دبي المالي سواء على صعيد توطيد العلاقات مع قاعدة السوق الضخمة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر وكذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين الأمر الذي يعود بالنفع على مساهميها.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: على مدار 25 سنة خلت نجحت دبي للاستثمار في رفع قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين بشكل كبير من خلال اتباعها السياسات السليمة والرؤية المستقبلية للتأسيس لاستثمارات استراتيجية وتنفيذ عمليات استحواذ ناجحة وعمليات تخارج مربحة ومن بين الأهداف طويلة المدى التي تتطلع الشركة إلى تحقيقها التركيز على الاستثمارات المتنوعة من خلال الانخراط في الاستثمارات الذكية واستهداف القطاعات المتنوعة والدخول في الاستثمارات والخدمات الاستراتيجية محليًا ودوليًا.

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