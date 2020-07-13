88 % من سيولة «الشاشة الثانية» لـ«أملاك»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

استقطبت أسهم الشاشة الثانية في ختام جلسة أمس سيولة ناهزت 7.7 ملايين درهم بعد التداول على نحو 27.79 مليون سهم من خلال 310 صفقات مع وجود تحسن نسبي في العروض والطلبات مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي.

واستحوذ سهم «أملاك للتمويل» على حصة الأسد من التداولات بما يعادل 88% من الإجمالي وبقيمة 6.79 ملايين درهم بعد التداول على 20.5 مليون سهم من خلال 259 صفقة، ليغلق السهم مرتفعاً 8.44% إلى 0.334 درهم مسجلاً أعلى مستوى سعري منذ منتصف يونيو الماضي.

وحل ثانياً «الإثمار القابضة» بسيولة 471.7 ألف درهم بعد تداول أكثر من 4 ملايين سهم من خلال 20 صفقة ليغلق منخفضاً 2.43% إلى 0.12 درهم، ثم «آن ديجيتال سيرفس» بنحو 209.9 آلاف درهم ليغلق متراجعاً 1.56%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز