أسواق الأسهم تربح 5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أنهت الأسهم المحلية جلسة أمس بمكاسب سوقية ناهزت 5 مليارات درهم وسط تداولات هادئة بحدود 200 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات النصفية.

وصعد سوق دبي 0.17% إلى 2085.85 نقطة مع ارتفاع العقار والبنوك والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 0.48% عند 4316.18 نقطة، بدعم مكاسب البنوك والاستثمار والطاقة. واستقطبت الأسهم 212 مليون درهم، منها 156.6 مليوناً في دبي و55.36 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 265 مليون سهم، موزعة بواقع 233.96 مليوناً في دبي، و31 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3971 صفقة.

واستحوذت 6 أسهم على قرابة نصف السيولة (48.4%) بعد استقطابها 102.6 مليون درهم تصدرها «أرابتك» 20.36 مليوناً، و«إعمار» 19.18 مليوناً، و«داماك» 17.7 مليوناً و«الاتحاد العقارية» 16.9 مليوناً و«طاقة» 15.47 مليوناً و«جي إف اتش» 12.9 مليوناً.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.29% مع صعود «أرابتك» 8.35% و«داماك» 11.57% و«ديار» 1.07% و«الاتحاد العقارية» 5.07%، فيما تراجع «إعمار العقارية» 1.09% و«إعمار للتطوير» 0.46% و«إعمار مولز» 2.66%، وصعد قطاع البنوك 0.46% بدعم ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.03%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.11%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.5% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 0.86%، فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.5% واستقرار «شعاع كابيتال» من دون تغيير، ونزل قطاع النقل 0.04% مع هبوط «الخليج للملاحة» 1.25%، فيما استقر «أرامكس» و«العربية للطيران».

وتزعّم «أرابتك» النشاط بنحو 20.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19.2 مليوناً، ثم «داماك» 17.7 مليوناً، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 11.5%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً 4.89%. ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي 8.15 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 0.77% بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» 0.72% و«أبوظبي التجاري» 2.2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، ونما قطاع الاستثمار 1.05% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.74% و«إشراق» 4.93% و«الواحة كابيتال» 2.29%.

وصعد قطاع الطاقة 0.8% بعد ارتفاع «طاقة» 2.93% و«دانة غاز» 1.23%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.67%. ونزل قطاع العقار 0.43% بعد هبوط «الدار» 0.55%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.42%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «طاقة» على السيولة مستقطباً 15.47 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 7.58 ملايين، ثم «العالمية القابضة» 6.5 ملايين، وحقق «جلفار» أكبر وتيرة صعود 11.21%، فيما كان «بنك الشارقة» الأكثر انخفاضاً 4.72%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 5.84 ملايين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 1.27 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق دبي بصافي 3.3 ملايين درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي 3.3 ملايين، ونحو التسييل في أبوظبي بصافي 1.27 مليون.

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