تراجع شهادات إيداع البنوك لدى «المركزي»

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

أعلن مصرف الإمارات المركزي تراجع شهادات إيداع البنوك لدى المصرف بنحو 4.5 مليارات درهم في مايو. ويكشف التراجع عن تحسن نشاط الإقراض وتوجيه البنوك سيولة لديها لتلبية طلبات المقترضين - شركات أو أفراد أو حكومة بدلاً من إيداعها بالمصرف المركزي بسعر فائدة أقل.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن شهادات إيداع البنوك لدى المركزي سجلت بنهاية مايو 194.3 مليار درهم مقابل 198.8 مليارا بنهاية أبريل بفارق 4.5 مليارات. وسجلت شهادات إيداع البنوك خلال أبريل أعلى مستوياتها في تاريخ القطاع المصرفي بالإمارات.

وشهد الإقراض المحلي زيادة ملحوظة في مايو حيث ارتفع من تريليون و607.1 مليارات درهم بنهاية أبريل إلى تريليون و611.4 ملياراً بنهاية مايو بزيادة 4.3 مليارات. كما ارتفع الإقراض الموجه للقطاع الصناعي والتجاري من 814.6 مليار درهم إلى 815.7 ملياراً بنهاية مايو بزيادة 1.1 مليار. وارتفع الإقراض الموجه للحكومة من 231.2 مليار درهم إلى 238.3 ملياراً 7.1 بزيادة 7.1 مليارات.

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