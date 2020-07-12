5 مليارات درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في بداية تعاملات الأسبوع

المصدر: وام

بدأت أسواق المال الإماراتية اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع بدعم من عمليات شراء تركزت في غالبيتها على شريحة من أسهم قطاعي العقار والبنوك، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 5 مليارات درهم.

وتظهر المتابعة اليومية للتعاملات أن الأخبار الجيدة التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة في السوق ما زالت تنعكس بآثارها الإيجابية على أسعار أسهمها وهو ما أسهم في دعم المؤشرات العامة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي في ختام الجلسة عند مستوى 2085 نقطة بزيادة نسبتها 0.17% مقارنة مع إغلاقه في تعاملات يوم الخميس الماضي، في المقابل ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48% مغلقا عند 4316 نقطة.

ويتضح من خلال رصد حركة قائمة الأسهم الرابحة استمرار سهم أبوظبي للطاقة بالصعود بالغا مستوى 1.02 درهم، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.11 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.77 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد جاء الارتفاع مدعوما بأسهم العقار وفي مقدمتها سهم داماك البالغ 84 فلسا بالإضافة إلى سهم أرابتك 72 فلسا وسهم شركة الاتحاد العقارية 29 فلسا.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المنفذة في السوقين 212 مليون درهم، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 264 مليون سهم نفذت من خلال 3971 صفقة.

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