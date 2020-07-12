ارتفاع استثمارات البنوك 12% إلى 44.6 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

قفزت استثمارات المصارف في الإمارات بنهاية مايو إلى مستويات تاريخية وسجلت أعلى معدلاتها عند 414.9 مليار درهم حيث يُحصّن هذا الارتفاع غير المسبوق القطاع في مواجهة كورونا.وسجلت أصول المصارف ارتفاعاً غير مسبوق كما نجحت البنوك في زيادة رؤوس الأموال والاحتياطيات.

وعلى أساس سنوي ارتفعت استثمارات البنوك 12% إلى 44.6 مليار درهم ووصلت في نهاية مايو إلى 370.3 مليار درهم بزيادة 15.9 ملياراً بنهاية أبريل بنمو شهري 5.3% وبزيادة 15.9 مليار درهم بنمو 4% في الفترة من ديسمبر 2019 إلي مايو 2020.

وتتركز استثمارات البنوك العاملة في الدولة على 4 قطاعات تضم الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير واستثمارات الأسهم والسندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، واستثمارات أخرى.

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