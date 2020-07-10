العقار يدعم تماسك الأسواق أمام جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسات الأسبوع أمام عمليات جني أرباح مستحقة طالت غالبية الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك والاتصالات والاستثمار، وذلك أمام عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم العقار والطاقة.

وهبط سوق دبي هامشياً 0.05% إلى 2082.19 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، مقابل ارتفاع العقار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.38% إلى 4295.48 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار في مقابل ارتفاع العقار والطاقة.

وتراجعت السيولة لحدود 308.8 ملايين درهم موزعة بواقع 183.3 مليوناً في دبي و125.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 338.19 مليوناً منها 290 مليوناً في دبي و48.17 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5126 صفقة.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي 2.3 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي 18.46 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي 18.46 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي 2.3 مليون درهم.

سوق دبي

وفى دبي تراجع قطاع البنوك هامشياً 0.05% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.26%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.11%، ونزل قطاع الاستثمار 0.39% مع هبوط «شعاع» 3.77% و«سوق دبي المالي» 0.99%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، ونزل قطاع النقل 1.88% بضغط تراجع «العربية للطيران» 2.52% و«أرامكس» 1.47% و«الخليج للملاحة» 0.21%.

وارتفع قطاع العقار 0.56% مع صعود «إعمار العقارية» 0.36% و«أرابتك» 3.71% و«إعمار مولز» 2.04% و«داماك» 0.66% و«إعمار للتطوير» 0.47%، فيما انخفض «ديار» 0.36% و«الاتحاد العقارية» 3.16%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط مستقطباً 47.8 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 20.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 16.6 مليوناً، وحقق «أرابتك» أكبر ارتفاع بنسبة 3.71%، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً 4.69%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي 8.64 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.5% على اثر تراجع «أبوظبي الأول» 0.72% و«أبوظبي الإسلامي» 0.79%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.6%، ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع الاستثمار 1.66% مدفوعاً بهبوط «الواحة كابيتال» 3.05% و«إشراق» 1.76% و«العالمية القابضة» 1.53%.

وارتفع قطاع العقار 0.52% بدعم مكاسب «الدار» 0.56% واستقرار «رأس الخيمة العقارية»، فيما زاد قطاع الطاقة 0.96% مع صعود «طاقة» 4.32% و«أدنوك للتوزيع» 0.33% و«دانة غاز» 0.15%.

وتصدر «الدار» النشاط بنحو 25.29 مليون درهم، يليه «أبوظبي التجاري» جاذباً 22.87 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 19.29 مليوناً. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 4.32%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.87%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي 21.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

الشاشة الثانية

لم تشهد الشاشة الثانية أي تداولات في سوق أبوظبي، بينما جرى التداول بسوق دبي على 4 أسهم حيث ارتفع «دي إكس بي» 1.68% بتداول 849.8 ألف سهم بقيمة 101.7 ألف درهم، وزاد «أملاك للتمويل» 0.65% بتداول 7.7 ملايين سهم بقيمة 2.38 مليون درهم، فيما انخفض «آن ديجيتال» و«الإثمار القابضة» 2.29% و0.8% على التوالي.

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