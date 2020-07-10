«النقد العربي» يواصل جهوده لإلحاق البنوك بمنصة «بنى»

يواصل الصندوق جهوده في متابعة عملية إجراءات إلحاق البنوك المركزية والتجارية في منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي.

ونظم صندوق النقد العربي، أمس، ورشة العمل التاسعة عن بعد لإلحاق البنوك (الثانية عشرة في سلسلة ورش التواصل مع البنوك العاملة في المنطقة العربية)، بمشاركة كبار المسؤولين من أكثر من 100 بنك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت استعدادها للانضمام إلى المنصة.

وناقشت ورشة العمل أنواع الرسوم، التي تدعمها المنصة للتحويلات والمدفوعات، التي يتم تسويتها عبرها. تستعرض الورشة في هذا الإطار، الخيارات المتاحة للمشاركين، وكيفية تعامل المنصة معها، بما يتوافق مع احتياجات البنوك والممارسات العالمية المتبعة. كما تتضمن الورشة عرضاً عن الميزات المتوفرة للمشاركين، للتواصل وتبادل المعلومات حول المدفوعات من خلال المنصة.

وسلسلة الورش هذه تتطرق إلى مواضيع استراتيجية عدة تنظم عن بعد، إضافة إلى ورش مخصصة للبنوك بكل دولة على حدة. وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن تواصل عقد الورش يأتي لتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير خدمات منصة «بنى» . (أبوظبي- البيان)

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